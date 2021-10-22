«Фанат №1». Как Борис Ельцин раскрутил в России теннис и Кубок Кремля

В 2021 году в Москве в 31-й раз проходит «ВТБ Кубок Кремля». Ни для кого не секрет, что московский турнир и сам теннис в России помог раскрутить первый президент страны Борис Ельцин. Он был страстным фанатом номер один этого вида спорта, да и сам частенько выходил на корт с ракеткой в руке. Расскажем теннисные забавные истории, связанные с Ельциным.

В ноябре 1990 года в Москве прошёл первый теннисный турнир под названием Кубок Кремля. Это было немыслимое событие для страны, которая находилась на грани развала. Неимоверные усилия приложили организаторы соревнований – швейцарский бизнесмен Сассон Какшури, директор турнира Юджин Скотт, газета «Московские новости», председатель оргкомитета Иван Силаев, Шамиль Тарпищев и другие — чтобы праздник тенниса в обстановке всеобщего дефицита вообще состоялся. А вот «главным пиарщиком» этого турнира стал Борис Ельцин – тогда ещё не президент России, а председатель Верховного Совета РСФСР и «главный оппозиционер» Советского Союза.

Во время первого Кубка Кремля Ельцин приехал в «Олимпийский» и стал осматривать стадион, прошёлся по «Бродвею», заглянул во все палатки спонсоров. Подошёл он и ко стенду фирмы, которая занималась продажей различной теннисной одежды и обуви, а с ним вместе – толпа людей с фото- и телекамерами. Представитель фирмы протянул ему в качестве подарка какой-то фирменный сувенир. То ли спортивную кепку, то ли коробочку с какой-то безделушкой. В ответ на это Ельцин произнёс: «Спасибо за подарок! Но у нас в России в долгу оставаться не принято». После чего снял с руки свои дорогие часы и вручил опешившему предпринимателю. Говорят также, что счастливый обладатель подарка от будущего президента России потом разыскал телеоператора, который снимал визит Ельцина на Кубок Кремля и с помощью бартерного обмена получил на память видеоплёнку, запечатлевшую это событие. Ну а после того, как по ТВ показали сюжет о посещении Ельциным Кубка Кремля, в «Олимпийский» хлынули даже те болельщики, которые до этого о теннисе мало что слышали.

Это не единственный эпизод, когда Ельцин дарил часы людям, связанным с теннисом. В книге воспоминаний основателя Кубка Кремля Сассона Какшури упоминается такой эпизод, произошедший уже после распада СССР: «Ельцин пригласил нас к себе на дачу и предложил поиграть в теннис. После поединка президент России сказал, что пора перекусить, а потом обратился ко мне: «Я слышал, что у вас сегодня день рождения (это было не так!), я хочу это отметить!» Принесли водки, и мы всё выпили. После этого Ельцин подарил мне часы на «день рождения», который я в тот день не отмечал». Лучшему теннисисту России XX века Евгению Кафельникову тоже удалось получить часы от Ельцина: «Обычно я дарил Борису Николаевичу что-нибудь спортивное. Как-то преподнёс спортивный костюм с его фамилией. Мне говорили, что такие подарки ему доставляют удовольствие. А он мне презентовал часы с надписью – «От первого президента России». Дома лежат. Не решаюсь носить – настолько мне дороги».

Как рассказывал Шамиль Тарпищев в своей книге «Самый долгий матч», он познакомился с Ельциным в 1988 году в Юрмале. Выяснилось, что тогдашний опальный политик недавно начал выходить на корт с ракеткой в руках, но демонстрировать свои навыки стеснялся. Но в итоге Тарпищев уговорил его через какое-то время играть с ним пару: «В паре нам было трудно проиграть кому-нибудь из любителей, и совсем не оттого, что президенту все поддавались. Причина проста – он волейболист, и подача – один из важных элементов парной игры – получалась у него довольно приличной. Двойные ошибки в ней присутствовали, но бил он сильно, я же «держал» сетку. Свои подачи мы никому не уступали, а чужую я обязательно рано или поздно выигрывал».

Ельцин внимательно следил за успехами всех российских теннисистов. Во время Australian Open он мог встать ни свет ни заря, чтобы узнать, «как там Женя». Когда теннис приезжал в Москву, старался не пропускать ни поединки на Кубке Кремля, ни домашние матчи сборных. Анастасия Мыскина как-то сказала про Ельцина: «Борис Николаевич – наш главный талисман и фанат №1. Когда он на трибуне, мы лучше играем». В 1995 году во время сентябрьского полуфинала с немцами первый президент России находился в Сочи и наблюдал за матчем по телевизору. Тарпищев, который в то время был его советником по спорту, улетел в Москву в субботу с напутствием: «Без победы не приезжайте!» Россияне смогли сравнять счёт в матче после 0-2, и судьба путёвки в финал решалась во встрече Андрей Чесноков – Михаэль Штих. При счёте 12:12 в пятом сете российское телевидение прервало трансляцию и стало показывать выпуск новостей. «Ко мне подбегают из спецслужбы, — вспоминал Тарпищев. – Звонок по правительственной связи. Я выскочил с корта и – наверх, в правительственную ложу. Из неё я комментировал Коржакову (руководитель службы охраны Ельцина. – Прим. «Чемпионата»), что происходит на площадке. А тот пересказывал мои слова Ельцину».

В 2002 году сборная России начала победное шествие за Кубком Дэвиса. Несколько встреч россияне провели дома, и, как выяснилось, Ельцин сумел оказать неоценимую помощь Евгению Кафельникову в поединке первого круга со швейцарцами. Юный Роджер Федерер, тогда ещё не выигравший ни одного из своих 20 «Шлемов», неожиданно для московской публики переиграл чемпиона US Open — 2000 Марата Сафина в трёх сетах. Причём быстрое поражение товарища по сборной застало Евгения врасплох: «Не ожидал, что Марат так быстро закончит. Из-за этого я даже забыл свою форму в гостинице, — рассказывал потом Кафельников. – Ко мне прибегают, говорят, что Марат уже проиграл два сета, надо быстро собираться и бежать. В такой спешке я, конечно, обо всём забыл. Хорошо, что у Бориса Николаевича есть эскорт и Миша Южный успел съездить с водителем Ельцина в отель, чтобы забрать мои вещи». Ну а в начале декабря того же года Ельцин, сидевший на трибуне парижского «Берси», был чуть ли не первым, кто выскочил на корт, чтобы обнять наших ребят после победного матчбола Южного.

Внимание Ельцина к теннису сделало этот вид спорта невероятно популярным в нашей стране в 90-е — начале 2000-х. После ухода с поста президента Ельцин уже не обладал значительными ресурсами, чтобы существенно влиять на развитие тенниса в стране. Тем не менее он учредил фонд поддержки юных талантов, который уже почти два десятилетия каждый год вручает денежные гранты будущим звёздам российского тенниса в возрасте от 14 до 17 лет. За это время стипендиатами фонда Ельцина становились Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Анастасия Потапова, Вероника Кудерметова и многие другие.