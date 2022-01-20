Самсонова вылетела с Australian Open – 2022, уступив в двух сетах чешке Вондроушовой

В Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Корт 17» состоялся матч 2-го крута престижного теннисного турнира Australian Open – 2022, в котором сошлись 22-летняя представительница Чехии Маркета Вондроушова (41-й номер WTA) и 23-летняя россиянка Людмила Самсонова (37-й номер WTA).
Встреча завершилась победой Вондроушовой в двух сетах – 6:2, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 27 минут.
На счету представительницы Чехии 4 подачи навылет, 8 двойных ошибок и 5 из 10 (50%) реализованных брейк-пойнтов. У Самсоновой – 1 эйс, 11 двойных ошибок и 2 из 5 (40%) по успешным брейкам.
В 3-м круге Australian Open – 2022 Вондроушова встретится с победительницей пары Синьюй Вай (Китай, 100-й номер WTA) – Арина Соболенко (Беларусь, 2-й номер WTA).
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