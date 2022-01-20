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Аслан Карацев и Артём Ситак снялись по ходу матча первого круга Australian Open

Аслан Карацев и Артём Ситак снялись по ходу матча первого круга Australian Open
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Российский теннисист Аслан Карацев и представитель Новой Зеландии Артём Ситак не смогли пробиться во второй круг Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. Они снялись по ходу матча с новозеландцем Маркусом Даниэлом и датчанином Фредериком Нильсеном, проиграв первый сет со счётом 2:6. Продолжительность противостояния составила 31 минуту.

За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Даниэл и Нильсен поспорят с американцем Радживом Рамом и британцем Джо Солсбери, посеянными под вторым номером.

Вчера, 19 января, Карацев вышел в третий раунд Australian Open в одиночном разряде, обыграв американца Маккензи Макдональда со счётом 3:6, 6:2, 6:2, 6:3. Его следующим соперником будет француз Адриан Маннарино.

Australian Open — парный разряд (м). 1-й круг
20 января 2022, четверг. 08:50 МСК
Маркус Даниэл
Новая Зеландия
Маркус Даниэл
Фредерик Нильсен
Дания
Фредерик Нильсен
М. Даниэл Ф. Нильсен
Окончен
1 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		   
2 		   
         
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
Артём Ситак
Новая Зеландия
Артём Ситак
А. Карацев А. Ситак
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