Аслан Карацев и Артём Ситак снялись по ходу матча первого круга Australian Open

Российский теннисист Аслан Карацев и представитель Новой Зеландии Артём Ситак не смогли пробиться во второй круг Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. Они снялись по ходу матча с новозеландцем Маркусом Даниэлом и датчанином Фредериком Нильсеном, проиграв первый сет со счётом 2:6. Продолжительность противостояния составила 31 минуту.

За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Даниэл и Нильсен поспорят с американцем Радживом Рамом и британцем Джо Солсбери, посеянными под вторым номером.

Вчера, 19 января, Карацев вышел в третий раунд Australian Open в одиночном разряде, обыграв американца Маккензи Макдональда со счётом 3:6, 6:2, 6:2, 6:3. Его следующим соперником будет француз Адриан Маннарино.