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Стал известен теннисист, с которым сыграет победитель матча Даниил Медведев — Ник Кирьос

Стал известен теннисист, с которым сыграет победитель матча Даниил Медведев — Ник Кирьос
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Представитель Нидерландов Ботик ван де Зандсхулп вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Его соперник по матчу второго раунда — француз Ришар Гаске — отказался от продолжения борьбы при счёте 6:4, 0:6, 0:4. Теннисисты провели на корте 1 час 25 минут.

Ботик 16 раз подал навылет, активно выиграл 30 очков и допустил 24 невынужденные ошибки. На счету его соперника 3 эйса, 15 виннеров и 29 неточностей.

За выход в четвёртый круг ван де Зандсхулп поспорит с победителем поединка Даниил Медведев (Россия, 2) — Ник Кирьос (Австралия).

Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.

Australian Open (м). 2-й круг
20 января 2022, четверг. 10:10 МСК
Ришар Гаске
81
Франция
Ришар Гаске
Р. Гаске
Окончен
1 : 1
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		0 0    
4 		6 4    
             
Ботик ван де Зандсхулп
57
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
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