Кирьос во время матча забрал полотенце Медведева, Даниил даже не посмотрел на него

В эти минуты на Australian Open проходит матч третьего круга. Россиянин Даниил Медведев встречается с австралийцем Ником Кирьосом.



После второго сета Кирьос подошёл к скамейке Медведева и стащил у россиянина полотенце. Даниил в итоге даже не посмотрел на соперника и не отреагировал на лёгкую провокацию.



Первые два сета выиграл Медведев, но в третьем Кирьос сумел переломить ситуацию (7:6 (7:1), 6:4, 4:6). «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Медведев — Кирьос.



Медведев в прошлом году дошёл до финала Australian Open, где он уступил сербу Новаку Джоковичу. Сам Джокович не участвует в нынешнем турнире, после скандала его визу аннулировали. Серб рассчитывал принять участие в Australian Open, предоставив медотвод, позволяющий не вакцинироваться от коронавируса.

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