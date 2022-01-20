Даниил Медведев: конечно, я хочу стать первой ракеткой мира и выиграть 25 ТБШ

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев заявил, что намерен стать лидером мирового рейтинга и выиграть 25 турниров «Большого шлема».

«Конечно, я хочу стать первой ракеткой мира и выиграть 25 турниров «Большого шлема», что-то вроде этого. Но самое главное — усердно работать, чтобы прибавить и побеждать на каждом турнире, на котором я выступаю», — рассказал Медведев на пресс-конференции.

На счету Даниила Медведева один титул на турнирах «Большого шлема». В 2021 году российский спортсмен выиграл Открытый чемпионат США, победив в финале лидера рейтинга ATP, серба Новака Джоковича. У Джоковича 20 титулов ТБШ — столько же, сколько у швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля.