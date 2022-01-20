Даниил Медведев опубликовал пост в «Твиттере» после победы над Кирьосом на Australian Open
Поделиться
Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев опубликовал пост на своей странице в «Твиттере» после того, как обыграл австралийца Ника Кирьоса в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии. Медведев победил Кирьоса со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2.
«Рад выиграть сегодня. Ник — невероятно сложный соперник, который, очевидно, в состоянии побеждать лучших игроков мира. Доволен уровнем, который мне удалось продемонстрировать сегодня в этой захватывающей атмосфере. Иду в следующий раунд», — написал он и прикрепил к тексту фотографии с матча.
Посмотреть фотографии можно в официальном «твиттере» Даниила Медведева.
Медведев впервые победил Кирьоса. В 2019 году он дважды проиграл ему.
Комментарии
- 20 января 2022
-
16:56
-
16:31
-
16:17
-
16:13
-
16:00
-
15:56
-
15:55
-
15:50
-
15:50
-
15:36
-
15:32
-
15:18
-
15:01
-
15:00
-
14:51
-
14:45
-
14:36
-
14:34
-
14:33
-
14:27
-
14:17
-
14:15
-
14:13
-
14:04
-
14:00
-
14:00
-
13:51
-
13:45
-
13:45
-
13:17
-
12:49
-
12:36
-
12:13
-
11:48
-
11:48
Партнерский контент