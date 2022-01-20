Даниил Медведев опубликовал пост в «Твиттере» после победы над Кирьосом на Australian Open

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев опубликовал пост на своей странице в «Твиттере» после того, как обыграл австралийца Ника Кирьоса в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии. Медведев победил Кирьоса со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2.

«Рад выиграть сегодня. Ник — невероятно сложный соперник, который, очевидно, в состоянии побеждать лучших игроков мира. Доволен уровнем, который мне удалось продемонстрировать сегодня в этой захватывающей атмосфере. Иду в следующий раунд», — написал он и прикрепил к тексту фотографии с матча.

Посмотреть фотографии можно в официальном «твиттере» Даниила Медведева.

Медведев впервые победил Кирьоса. В 2019 году он дважды проиграл ему.