Все матчи 3-го круга Australian Open-2022 между сеяными теннисистами

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии 2022 года впервые состоятся встречи между сеяными теннисистами.

Всего из 32 сеяных до третьего круга добрались 22 спортсмена: Лоренцо Сонего (Италия, 25-й), Гаэль Монфис (Франция, 17-й), Кристьян Гарин (Чили, 16-й), Пабло Карреньо-Буста (Испания, 19-й), Карлос Алькарас Гарфия (Испания, 31-й), Маттео Берреттини (Италия, 7-й), Александр Зверев (Германия, 3-й), Райлли Опелка (США, 23-й), Денис Шаповалов (Канада, 14-й), Аслан Карацев (Россия, 18-й), Карен Хачанов (Россия, 28-й), Рафаэль Надаль (Испания, 6-й), Алекс де Минор (Австралия, 32-й), Янник Синнер (Италия, 11-й), Роберто Баутиста-Агут (Испания, 15-й), Тейлор Фритц (США, 20-й), Стефанос Циципас (Греция, 4-й), Андрей Рублёв (Россия, 5-й), Марин Чилич (Хорватия, 27-й), Даниэль Эванс (Великобритания, 24-й), Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9-й), Даниил Медведев (Россия, 2-й).

Выбывшие сеяные: Кэмерон Норри (Великобритания, 12-й), Ллойд Джордж Харрис (ЮАР, 30-й), Хуберт Хуркач (Польша, 10-й), Николоз Басилашвили (Грузия, 21-й), Григор Димитров (Болгария, 26-й), Диего Шварцман (Аргентина, 13-й), Джон Иснер (США, 22-й), Уго Умбер (Франция, 29-й).

Сеяные, не сумевшие сыграть на турнире: Новак Джокович (Сербия, 1-й), Каспер Рууд (Норвегия, 8-й).

Матчи 3-го круга Australian Open между сеяными теннисистами:

Гаэль Монфис (Франция, 17-й) — Кристьян Гарин (Чили, 16-й).

Начало — 21 января, 05:00 мск.

Карлос Алькарас Гарфия (Испания, 31-й) — Маттео Берреттини (Италия, 7-й).

Начало — 21 января, 06:00 мск.

Райлли Опелка (США, 23-й) — Денис Шаповалов (Канада, 14-й).

Начало — 21 января, 06:00 мск.

Карен Хачанов (Россия, 28-й) — Рафаэль Надаль (Испания, 6-й).

Начало — 21 января, 12:30 мск.

Роберто Баутиста-Агут (Испания, 15-й) — Тейлор Фритц (США, 20-й).

Начало — 22 января.

Андрей Рублёв (Россия, 5-й) — Марин Чилич (Хорватия, 27-й).

Начало — 22 января.

Даниэль Эванс (Великобритания, 24-й) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9-й).

Начало — 22 января.