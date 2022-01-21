Рафаэль Надаль опубликовал пост перед матчем с Кареном Хачановым на Australian Open
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль опубликовал свежий пост на своей странице в социальной сети «Инстаграм». Сегодня, 21 января, Надаль сыграет с российским теннисистом Кареном Хачановым в матче третьего круга Australian Open.
«Следующий матч… уже сегодня! Разогрелся и готов», — написал он, прикрепив текст к своей фотографии.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Рафаэля Надаля.
Надаль и Хачанов семь раз играли между собой. Во всех случаях сильнее оказывался испанский теннисист. Последний матч Рафаэль и Карен сыграли в рамках розыгрыша Кубка Дэвиса в 2019 году.
На счету Надаля один титул на Australian Open. Он победил здесь в 2009 году.
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