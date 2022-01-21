Зверев в трёх сетах обыграл Албота и вышел в четвёртый круг Australian Open

Немецкий теннисист Александр Зверев пробился в четвёртый круг Australian Open. В матче третьего круга он не испытал особых проблем, обыграв в трёх сетах представителя Молдавии Раду Албота. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4, 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час 56 минут. Третья ракетка мира Зверев выполнил 16 эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести. 124-я ракетка мира Албот пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта.



Следующим соперником Зверева будет канадский теннисист Денис Шаповалов. Ранее он обыграл американца Райлли Опелку (7:6, 4:6, 6:3, 6:4).

Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович.