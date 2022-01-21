Наоми Осака проиграла американке Анисимовой в третьем круге Australian Open
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Японская теннисистка Наоми Осака потерпела поражение в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии, в котором её соперницей была представительница США Аманда Анисимова. Анисимова обыграла соперницу со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (10:5). Продолжительность встречи составила 2 часа 18 минут.
Осака пять раз подала навылет и допустила три двойные ошибки. Она реализовала лишь один брейк-пойнт из 10 (процент реализации — 10%). Что касается Анисимовой, то она сделала 11 эйсов и восемь раз ошиблась на подаче. Американская спортсменка реализовала один брейк-пойнт из восьми (процент реализации — 13%).
Таким образом, Осака не смогла защитить титул на Australian Open. Она дважды побеждала здесь: в 2019 и 2021 годах. Также она дважды выигрывала US Open.
Australian Open (ж). 3-й круг
21 января 2022, пятница. 11:20 МСК
60
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 1
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14
Наоми Осака
Н. Осака
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