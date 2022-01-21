Ник Кирьос и Танаси Коккинакис обыграли лучшую пару мира на Australian Open

Австралийские теннисисты Ник Кирьос и Танаси Коккинакис пробились в третий круг Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. Во втором раунде они обыграли лидеров посева, представителей Хорватии Николу Мектича и Мате Павича со счётом 7:6 (10:8), 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.
Ник и Танаси 17 раз подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету их соперников 4 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка. Павич и Мектич занимают две первые строчки парного рейтинга ATP.
За выход в четвертьфинал стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Кирьос и Коккинакис поспорят с победителями матча Доминик Кёпфер (Германия) / Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Ариэль Беар (Уругвай) / Гонсало Эскобар (Эквадор, 15).
- 21 января 2022
-
15:22
-
15:10
-
14:59
-
13:35
-
13:27
-
13:02
-
11:51
-
11:29
-
11:26
-
10:54
-
10:50
-
10:49
-
10:44
-
10:25
-
10:09
-
09:54
-
09:52
-
09:37
-
09:30
-
09:23
-
09:10
-
09:00
-
09:00
-
08:38
-
07:56
-
07:45
-
06:58
-
06:48
-
04:23
-
00:49
- 20 января 2022
-
23:57
-
22:37
-
21:38
-
20:52
-
19:33