Ник Кирьос и Танаси Коккинакис обыграли лучшую пару мира на Australian Open

Австралийские теннисисты Ник Кирьос и Танаси Коккинакис пробились в третий круг Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. Во втором раунде они обыграли лидеров посева, представителей Хорватии Николу Мектича и Мате Павича со счётом 7:6 (10:8), 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.

Ник и Танаси 17 раз подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету их соперников 4 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка. Павич и Мектич занимают две первые строчки парного рейтинга ATP.

За выход в четвертьфинал стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Кирьос и Коккинакис поспорят с победителями матча Доминик Кёпфер (Германия) / Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Ариэль Беар (Уругвай) / Гонсало Эскобар (Эквадор, 15).