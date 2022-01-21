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Ник Кирьос и Танаси Коккинакис обыграли лучшую пару мира на Australian Open

Ник Кирьос и Танаси Коккинакис обыграли лучшую пару мира на Australian Open
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Австралийские теннисисты Ник Кирьос и Танаси Коккинакис пробились в третий круг Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. Во втором раунде они обыграли лидеров посева, представителей Хорватии Николу Мектича и Мате Павича со счётом 7:6 (10:8), 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.

Ник и Танаси 17 раз подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету их соперников 4 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка. Павич и Мектич занимают две первые строчки парного рейтинга ATP.

За выход в четвертьфинал стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Кирьос и Коккинакис поспорят с победителями матча Доминик Кёпфер (Германия) / Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Ариэль Беар (Уругвай) / Гонсало Эскобар (Эквадор, 15).

Australian Open — парный разряд (м). 2-й круг
21 января 2022, пятница. 10:20 МСК
Никола Мектич
Хорватия
Никола Мектич
Мате Павич
Хорватия
Мате Павич
Н. Мектич М. Павич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 8 		3  
7 10 		6  
         
Танаси Коккинакис
Австралия
Танаси Коккинакис
Ник Кирьос
Австралия
Ник Кирьос
Т. Коккинакис Н. Кирьос
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