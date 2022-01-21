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«Сказались опыт и класс Надаля». Кафельников — о вылете Хачанова с Australian Open

«Сказались опыт и класс Надаля». Кафельников — о вылете Хачанова с Australian Open
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Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников прокомментировал поражение российского теннисиста Карена Хачанова в матче третьего круга Australian Open с испанцем Рафаэлем Надалем. Хачанов проиграл со счётом 3:6, 2:6, 6:3, 1:6.

«Что не получилось у Хачанова в матче с Надалем? А у него должно было получиться? Мы, конечно, на это рассчитывали, но хорошо, что Карену удалось сыграть четыре сета. Матч хорошо смотрелся по телевизору. В ключевые моменты сказывались опыт и класс Надаля.

Карен неплохо боролся в третьем сете, но счёт уже был 6:3, 6:2 — это практически без вариантов. Третий сет Хачанов отыграл концентрированно, хорошо, но в четвёртом несколько невынужденных ошибок дали Надалю возможность выйти вперёд. Рафаэль просто довёл дело до логического завершения благодаря своему мастерству и классу», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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