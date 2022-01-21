Новак Джокович посетил монастырь в Черногории и получил в подарок икону

Первая ракетка мира Новак Джокович посетил Острожский монастырь в Черногории. Об этом сообщил известный сербский журналист Саша Озмо у себя в «твиттере».
Отметим, что неделю назад Новак был депортирован из Австралии из-за того, что не прошёл вакцинацию.
В монастыре Митрополит Иоанникий подарил титулованному сербскому теннисисту икону святого Василия Острожского.
Напомним, ходатайство адвокатов Джоковича, которому ранее повторно аннулировали визу из-за того, что он прибыл в страну невакцинированным без исключительных обстоятельств, было отклонено Федеральным судом. Новак окончательно проиграл дело. Таким образом, ему не удалось получить австралийскую визу и он был депортирован. Судья обязал Новака оплатить судебные издержки, однако, согласно последней информации, эту обязанность взяла на себя Федерация тенниса Австралии.
Джокович собирался принять участие в Открытого чемпионате Австралии, девятикратным победителем которого он является.
- 21 января 2022
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