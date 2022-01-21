Российская теннисистка Дёмина отстранена от соревнований. У неё в моче нашли мельдоний

Российская теннисистка Елизавета Дёмина была временно отстранена от участия в соревнованиях в соответствии со статьей 7.12.1 Теннисной антидопинговой программы. Об этом сообщает ITF Tennis.
Она не будет принимать участия в турнирных матчах до вынесения решения по её делу. Действие запрета началось сегодня, 21 января 2022 года.
Проба мочи 20-летней российской теннисистки, взятая 23 ноября 2021 на соревнованиях в Казани, оказалась положительной. В ней был обнаружен мельдоний — вещество, которое входит в запрещённую категорию S4 списка ВАДА.
Дёминой было направлено предварительное уведомление о нарушении антидопинговых правил. Теннисистка сохраняет право обратиться к председателю Независимого трибунала, созванного для рассмотрения её дела, но до сих пор им не воспользовалась.
- 21 января 2022
-
22:20
-
21:52
-
21:21
-
19:34
-
19:32
-
19:23
-
19:18
-
18:34
-
18:33
-
17:29
-
17:16
-
16:59
-
16:48
-
16:38
-
16:37
-
16:29
-
16:16
-
15:55
-
15:22
-
15:10
-
14:59
-
13:35
-
13:27
-
13:02
-
11:51
-
11:29
-
11:26
-
10:54
-
10:50
-
10:49
-
10:44
-
10:25
-
10:09
-
09:54
-
09:52