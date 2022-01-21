Российская теннисистка Дёмина отстранена от соревнований. У неё в моче нашли мельдоний

Российская теннисистка Елизавета Дёмина была временно отстранена от участия в соревнованиях в соответствии со статьей 7.12.1 Теннисной антидопинговой программы. Об этом сообщает ITF Tennis.

Она не будет принимать участия в турнирных матчах до вынесения решения по её делу. Действие запрета началось сегодня, 21 января 2022 года.

Проба мочи 20-летней российской теннисистки, взятая 23 ноября 2021 на соревнованиях в Казани, оказалась положительной. В ней был обнаружен мельдоний — вещество, которое входит в запрещённую категорию S4 списка ВАДА.

Дёминой было направлено предварительное уведомление о нарушении антидопинговых правил. Теннисистка сохраняет право обратиться к председателю Независимого трибунала, созванного для рассмотрения её дела, но до сих пор им не воспользовалась.