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Турсунов раскрыл секрет успеха Надаля

Турсунов раскрыл секрет успеха Надаля
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Бывший российский теннисист, ныне тренер Дмитрий Турсунов объяснил, за счёт чего испанцу Рафаэлю Надалю много лет удаётся оставаться одним из лучших игроков мира.

«Почему некоторые люди, когда у них нет много денег, всё равно тратят их на покупку ненужных вещей? Иногда игрок очень талантлив, но это не то, что является его страстью.

Очень мало таких комбинаций, как у Рафы, когда он одновременно и трудолюбивый, и страстный человек, и при этом очень талантливый. Это вопрос к каждому отдельному игроку: почему его приоритетом не является совершенствование? Я никогда не был фанатично увлечен теннисом.

Если бы я был более фанатичным, я бы точно стал лучшим игроком. Возможно, я бы делал что-то по-другому или сделал бы лучший выбор для своего тенниса. Нужно от чего-то отказываться: некоторые игроки готовы отказаться от отношений или потратить все свои деньги на улучшение своего тенниса, но некоторые не хотят этого делать», — приводит слова Дмитрия Турсунова Tennis World со ссылкой на Tennis Majors.

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