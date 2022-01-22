Турсунов раскрыл секрет успеха Надаля

Бывший российский теннисист, ныне тренер Дмитрий Турсунов объяснил, за счёт чего испанцу Рафаэлю Надалю много лет удаётся оставаться одним из лучших игроков мира.
«Почему некоторые люди, когда у них нет много денег, всё равно тратят их на покупку ненужных вещей? Иногда игрок очень талантлив, но это не то, что является его страстью.
Очень мало таких комбинаций, как у Рафы, когда он одновременно и трудолюбивый, и страстный человек, и при этом очень талантливый. Это вопрос к каждому отдельному игроку: почему его приоритетом не является совершенствование? Я никогда не был фанатично увлечен теннисом.
Если бы я был более фанатичным, я бы точно стал лучшим игроком. Возможно, я бы делал что-то по-другому или сделал бы лучший выбор для своего тенниса. Нужно от чего-то отказываться: некоторые игроки готовы отказаться от отношений или потратить все свои деньги на улучшение своего тенниса, но некоторые не хотят этого делать», — приводит слова Дмитрия Турсунова Tennis World со ссылкой на Tennis Majors.
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