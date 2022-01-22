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Симона Халеп вышла в 1/8 финала Australian Open и сыграет с Корне

Симона Халеп вышла в 1/8 финала Australian Open и сыграет с Корне
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Экс-первая ракетка мира, румынка Симона Халеп вышла в 1/8 финала Australian Open. В матче третьего круга, который прошёл в Мельбурне 22 января, она обыграла Данку Ковинич из Черногории.

Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 4 минуты.

Ныне 15-я ракетка мира Халеп выполнила три подачи навылет, сделала одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнта из десяти. Её соперница, занимающая 98-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.

Australian Open (ж). 3-й круг
22 января 2022, суббота. 04:40 МСК
Симона Халеп
15
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		1  
         
Данка Ковинич
98
Черногория
Данка Ковинич
Д. Ковинич

За выход в четвертьфинал Симона Халеп сыграет с представительницей Франции Ализе Корне. 61-я ракетка мира в матче третьего круга победила занимающую 29-е место в рейтинге WTA Тамару Зиданшек из Словакии — 4:6, 6:4, 6:2.

Australian Open (ж). 3-й круг
22 января 2022, суббота. 03:10 МСК
Тамара Зиданшек
29
Словения
Тамара Зиданшек
Т. Зиданшек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 2
4 		6 6
         
Ализе Корне
61
Франция
Ализе Корне
А. Корне
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