Симона Халеп вышла в 1/8 финала Australian Open и сыграет с Корне

Экс-первая ракетка мира, румынка Симона Халеп вышла в 1/8 финала Australian Open. В матче третьего круга, который прошёл в Мельбурне 22 января, она обыграла Данку Ковинич из Черногории.



Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 4 минуты.

Ныне 15-я ракетка мира Халеп выполнила три подачи навылет, сделала одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнта из десяти. Её соперница, занимающая 98-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.

За выход в четвертьфинал Симона Халеп сыграет с представительницей Франции Ализе Корне. 61-я ракетка мира в матче третьего круга победила занимающую 29-е место в рейтинге WTA Тамару Зиданшек из Словакии — 4:6, 6:4, 6:2.