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Звонарёва и Кужмова вышли в третий круг Australian Open в парном разряде

Звонарёва и Кужмова вышли в третий круг Australian Open в парном разряде
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Российская теннисистка Вера Звонарёва и представительница Словакии Виктория Кужмова вышли во третий круг Australian Open в парном разряде. Они обыграли пару Нао Хибино (Япония) / Алиса Росольска (Польша) в двух сетах со счётом 6:3, 6:4.

Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут.

На старте турнира Звонарёва и Кужмова обыграли пару Варвара Грачёва (Россия) / Ангелина Калинина (Украина) со счётом 6:2, 6:4

На следующей стадии им предстоит матч с соперницами из Японии Суко Аояма и Эна Шибахара. Их встреча состоится 23 января в 03:00 по мск.

Победительницами Открытого чемпионата Австралии в 2021 году в парном разряде стали бельгийка Элисе Мертенс и белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Australian Open — парный разряд (ж). 2-й круг
22 января 2022, суббота. 05:35 МСК
Виктория Кужмова
Словакия
Виктория Кужмова
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
В. Кужмова В. Звонарёва
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Нао Хибино
Япония
Нао Хибино
Алиция Росольска
Польша
Алиция Росольска
Н. Хибино А. Росольска
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