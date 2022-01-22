Звонарёва и Кужмова вышли в третий круг Australian Open в парном разряде
Поделиться
Российская теннисистка Вера Звонарёва и представительница Словакии Виктория Кужмова вышли во третий круг Australian Open в парном разряде. Они обыграли пару Нао Хибино (Япония) / Алиса Росольска (Польша) в двух сетах со счётом 6:3, 6:4.
Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут.
На старте турнира Звонарёва и Кужмова обыграли пару Варвара Грачёва (Россия) / Ангелина Калинина (Украина) со счётом 6:2, 6:4
На следующей стадии им предстоит матч с соперницами из Японии Суко Аояма и Эна Шибахара. Их встреча состоится 23 января в 03:00 по мск.
Победительницами Открытого чемпионата Австралии в 2021 году в парном разряде стали бельгийка Элисе Мертенс и белорусская теннисистка Арина Соболенко.
Комментарии
- 22 января 2022
-
07:12
-
06:02
-
05:42
-
04:37
-
04:33
-
02:37
- 21 января 2022
-
22:20
-
21:52
-
21:21
-
19:34
-
19:32
-
19:23
-
19:18
-
18:34
-
18:33
-
17:29
-
17:16
-
16:59
-
16:48
-
16:38
-
16:37
-
16:29
-
16:16
-
15:55
-
15:22
-
15:10
-
14:59
-
13:35
-
13:27
-
13:02
-
11:51
-
11:29
-
11:26
-
10:54
-
10:50
Партнерский контент