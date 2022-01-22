Звонарёва и Кужмова вышли в третий круг Australian Open в парном разряде

Российская теннисистка Вера Звонарёва и представительница Словакии Виктория Кужмова вышли во третий круг Australian Open в парном разряде. Они обыграли пару Нао Хибино (Япония) / Алиса Росольска (Польша) в двух сетах со счётом 6:3, 6:4.



Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут.



На старте турнира Звонарёва и Кужмова обыграли пару Варвара Грачёва (Россия) / Ангелина Калинина (Украина) со счётом 6:2, 6:4



На следующей стадии им предстоит матч с соперницами из Японии Суко Аояма и Эна Шибахара. Их встреча состоится 23 января в 03:00 по мск.



Победительницами Открытого чемпионата Австралии в 2021 году в парном разряде стали бельгийка Элисе Мертенс и белорусская теннисистка Арина Соболенко.