Даниил Медведев потроллил австралийских болельщиков после выхода в 1/8 Australian Open

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2022 и потроллил местных болельщиков. В матче третьего круга Медведев уверенно обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа со счётом 6:4, 6:4, 6:2.

«На турнире «Большого шлема» каждый круг тяжёлый, и я не хочу останавливаться на достигнутом.

Мои эмоции два дня назад и сегодня? Ну сегодня, ребята, вы были ко мне немного мягче. Гораздо легче играть против теннисиста из Нидерландов, чем против австралийца в Австралии. В любых отношениях всегда есть взлёты и падения, но это и есть настоящие отношения. Это не так, мол, «ребята, привет, увидимся в следующий раз». Это уже определённые взаимоотношения. Я надеюсь, что буду приезжать в Австралию ещё много лет, и не думаю, что у нас будут только хорошие отношения. Будут как хорошие, так и плохие. А по-другому это не работает.

Сыграть с ещё одним австралийцем в следующем круге? Я знаю, что они с Кресси всё ещё играют. Не знаю, что там происходит. Кресси ведёт 2-1 по партиям? Ну, может быть, приду в раздевалку и поболею за О’Коннелла. Ну посмотрим, кто там выиграет, и буду готовиться. С Кресси я никогда не играл. Иногда стиль подходит, иногда – нет. Личные встречи не так много значат, я буду хорошо готовиться», — сказал Медведев на корте.