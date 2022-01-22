Определился следующий соперник Даниила Медведева на Australian Open

Американский теннисист Максим Кресси пробился в 1/8 финала Australian Open. где встретится со второй ракеткой мира Даниилом Медведевым. В третьем круге турнира «Большого шлема» Кресси обыграл австралийца Кристофера О'Конелла со счётом 6:2, 6:7 (6:8), 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа 41 минуту.

70-я ракетка мира Кресси 27 раз подал навылет, реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов и допустил 21 невынужденную ошибку. На счету 175-го номера мирового рейтинга из Австралии — 17 эйсов, ни одного брейка при 3 брейк-пойнтах и 12 невынужденных ошибок.

Турнир завершится 30 января.

Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.