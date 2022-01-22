Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определился следующий соперник Даниила Медведева на Australian Open

Определился следующий соперник Даниила Медведева на Australian Open
Комментарии

Американский теннисист Максим Кресси пробился в 1/8 финала Australian Open. где встретится со второй ракеткой мира Даниилом Медведевым. В третьем круге турнира «Большого шлема» Кресси обыграл австралийца Кристофера О'Конелла со счётом 6:2, 6:7 (6:8), 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа 41 минуту.

70-я ракетка мира Кресси 27 раз подал навылет, реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов и допустил 21 невынужденную ошибку. На счету 175-го номера мирового рейтинга из Австралии — 17 эйсов, ни одного брейка при 3 брейк-пойнтах и 12 невынужденных ошибок.

Турнир завершится 30 января.

Australian Open (м). 3-й круг
22 января 2022, суббота. 08:10 МСК
Кристофер О'Коннелл
175
Австралия
Кристофер О'Коннелл
К. О'Коннелл
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		7 8 3 2  
6 		6 6 6 6  
             
Максим Кресси
70
США
Максим Кресси
М. Кресси

Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.

Лёгкая прогулка после битвы с Кирьосом. Медведев шагнул во 2-ю неделю Australian Open Лёгкая прогулка после битвы с Кирьосом. Медведев шагнул во 2-ю неделю Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022