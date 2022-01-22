Чесноков: Ботик заставил Медведева побегать — не такая простая победа, как кажется

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии – 2022.

Россиянин в трёх сетах обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа со счётом 6:4, 6:4, 6:2.

«С первого взгляда победа Медведева 3:0 кажется очень спокойной. Честно говоря, первые два сета до брейка 3:2 в третьем сете всё было не так просто. Голландец заставил немного побегать и напрячься.

Медведев знает Ботика, они уже играли на US Open. Тогда после первых двух комфортных сетов Даня проиграл третий сет и с трудом забрал четвёртый. Зная соперника, учитывая свои прошлые ошибки, Даня знал, что может предпринять. Медведев знал, что Ботика надо было дожать до конца.

Начало третьего сета было очень сложным. Они играли мяч в мяч. Даня даже немножко набегался. Потом Медведев выиграл гейм на брейке, а голландец уже сник», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.