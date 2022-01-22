Алекс де Минор вышел в 1/8 финала на домашнем «Большом шлеме», разгромив Андухара

Австралийский теннисист Алекс де Минор, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 32-м номером, пробился в 1/8 финала турнира «Большого шлема». В третьем круге он обыграл испанца Пабло Андухара со счётом 6:4, 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа 8 минут.
42-я ракетка мира де Минор 6 раз подал навылет, реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов и допустил 25 невынужденных ошибок. На счету 83-го номера мирового рейтинга из Испании — 1 эйс, единственный использованный брейк-пойнт и 40 невынужденных ошибок.
За выход в четвертьфинал Алекс де Минор сыграет с 10-й ракеткой мира, итальянцем Янником Синнером. Турнир завершится 30 января.
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Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.
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