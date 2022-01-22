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Алекс де Минор вышел в 1/8 финала на домашнем «Большом шлеме», разгромив Андухара

Алекс де Минор вышел в 1/8 финала на домашнем «Большом шлеме», разгромив Андухара
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Австралийский теннисист Алекс де Минор, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 32-м номером, пробился в 1/8 финала турнира «Большого шлема». В третьем круге он обыграл испанца Пабло Андухара со счётом 6:4, 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа 8 минут.

42-я ракетка мира де Минор 6 раз подал навылет, реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов и допустил 25 невынужденных ошибок. На счету 83-го номера мирового рейтинга из Испании — 1 эйс, единственный использованный брейк-пойнт и 40 невынужденных ошибок.

За выход в четвертьфинал Алекс де Минор сыграет с 10-й ракеткой мира, итальянцем Янником Синнером. Турнир завершится 30 января.

Australian Open (м). 3-й круг
22 января 2022, суббота. 11:20 МСК
Пабло Андухар
83
Испания
Пабло Андухар
П. Андухар
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		4 2    
6 		6 6    
             
Алекс де Минор
42
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.

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