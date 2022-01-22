Андрей Рублёв завершил выступление на Australian Open — 2022, проиграв Марину Чиличу

Шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв не сумел пробиться в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2022.
В третьем круге Рублёв (5) проиграл представителю Хорватии Марину Чиличу (27) со счётом 5:7, 6:7 (3:7), 6:3, 3:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 38 минут. Рублёв 17 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 3. На счету Чилича — 24 эйса, 3 двойные ошибки и 4 использованных брейк-пойнта из 8.
За право выйти в четвертьфинал Чилич поборется с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (9).
Действующим чемпионом Australian Open является серб Новак Джокович, который не сможет защитить титул, так как был депортирован из Австралии из-за масштабного скандала с визой. В финале 2021 года Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.
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