«Ему нельзя давать шансов». Чилич прокомментировал победу над Рублёвым на Australian Open

Хорватский теннисист Марин Чилич высказался о победе над россиянином Андреем Рублёвым в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.
«Невероятное ощущение от победы. Я наслаждался каждой секундой, проведённой на корте.
Андрей — потрясающий игрок. У нас было много интересных тяжёлых матчей, я ему много проигрывал. Но сегодня мне удалось сыграть по-другому: у меня проходили потрясающие удары, особенно на приёме. Я очень доволен, как сыграл.
Ему нельзя давать шансов. Я старался весь матч действовать на корте агрессивно.
Спасибо болельщикам. Такой атмосферой можно было только наслаждаться», — сказал Чилич на корте после матча с Андреем Рублёвым.
Напомним, шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв не сумел пробиться в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2022.
В третьем круге Рублёв (5) проиграл представителю Хорватии Марину Чиличу (27) со счётом 5:7, 6:7 (3:7), 6:3, 3:6.
- 22 января 2022
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