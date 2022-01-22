«Ему нельзя давать шансов». Чилич прокомментировал победу над Рублёвым на Australian Open

Хорватский теннисист Марин Чилич высказался о победе над россиянином Андреем Рублёвым в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

«Невероятное ощущение от победы. Я наслаждался каждой секундой, проведённой на корте.

Андрей — потрясающий игрок. У нас было много интересных тяжёлых матчей, я ему много проигрывал. Но сегодня мне удалось сыграть по-другому: у меня проходили потрясающие удары, особенно на приёме. Я очень доволен, как сыграл.

Ему нельзя давать шансов. Я старался весь матч действовать на корте агрессивно.

Спасибо болельщикам. Такой атмосферой можно было только наслаждаться», — сказал Чилич на корте после матча с Андреем Рублёвым.

Напомним, шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв не сумел пробиться в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2022.

В третьем круге Рублёв (5) проиграл представителю Хорватии Марину Чиличу (27) со счётом 5:7, 6:7 (3:7), 6:3, 3:6.