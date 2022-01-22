Марин Чилич объяснил, за счёт чего обыграл Андрея Рублёва на Australian Open — 2022

Чемпион US Open – 2014, хорватский теннисист Марин Чилич рассказал о тактике в матче с россиянином Андреем Рублёвым в третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2022. Чилич одержал победу со счётом 7:5, 7:6 (7:3), 3:6, 6:3.
«Сегодня я действительно играл невероятно от начала до конца. Сложно с такими соперниками как Андрей, которые очень сильно бьют. Если с ним играть пассивно, то день будет очень сложным. Поэтому я старался контролировать игру. Мне было очень важно подавать сегодня хорошо, чтобы выбивать его из корта. В 3-м сете он сделал несколько хороших приёмов, особенно из 1-го квадрата, и мне пришлось внести коррективы.
Я очень доволен, особенно как отыграл тай-брейк второго сета. Последние несколько месяцев для меня были неплохими. Я провёл много хороших матчей с лета прошлого года. Неважно, кто мой соперник, стараюсь играть хорошо. Всегда настроен на то, чтобы прибавлять и прибавлять, и получать удовольствие от игры», — сказал Чилич в эфире Eurosport.
- 22 января 2022
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