Евгений Кафельников: вылет в третьем круге Australian Open негативно скажется на Рублёве

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников прокомментировал поражение Андрея Рублёва в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии с хорватом Марином Чиличем со счётом 5:7, 6:7 (3:7), 6:3, 3:6.

«У Рублёва сегодня ничего не получалось. Все болельщики, в том числе и я, ожидали, что у Андрея будет относительно лёгкая прогулка. Неожиданно для всех, что Рублёв проиграл Чиличу. К сожалению, вылет в третьем круге очень негативно скажется на Андрее», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.