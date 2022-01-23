Бельгийка Ван Эйтванк, вылетевшая с Australian Open, сдала положительный ковид-тест
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Бельгийская теннисистка Элисон Ван Эйтванк сдала положительный тест на коронавирус. Спортсменка уже завершила свои выступления на Открытом чемпионате Австралии 2022 года. Об этом сообщает журналистка Рим Абулейл в своём «твиттере».
Ван Эйтванк принимала участие в женском турнире одиночниц и женском парном турнире Australian Open.
В первом случае бельгийка в стартовом матче турнира обыграла квалифаера из Испании Кристину Бушкэ (6:3, 6:4), во втором матче проиграв представительнице Китая Ван Цян (6:2, 6:7, 3:6).
В парном разряде Элисон Ван Эйтванк выступала с представительницей Дании Кларой Таусон. Дуэт теннисисток проиграл в 1-м круге тандему Магда Линетт (Польша) / Бернарда Пера (США) со счётом 2:6, 6:2, 0:6.
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