Кирьос и Коккинакис вышли в четвертьфинал Australian Open в парном разряде

Австралийский дуэт Ник Кирьос и Танаси Коккинакис вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2022 года в парном разряде. Они обыграли пару Ариэль Беар (Уругвай) / Гонсало Эскобар (Эквадор), сеяную на Открытом чемпионате Австралии под 15-м номером. Счёт матча 6:4, 4:6, 6:4 в пользу австралийцев. Продолжительность встречи составила 1 час 55 минут.

Кирьос / Коккинакис 23 раза подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету южноамериканской пары — 3 эйса, 8 двойных ошибок и 2 брейка при 4 брейк-пойнтах.

За выход в полуфинал Кирьос и Коккинакис сразятся с парой Тим Пюц (Германия) — Майкл Винус (Новая Зеландия), сеяной на Открытом чемпионате Австралии под 6-м номером.