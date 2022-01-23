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Кирьос и Коккинакис вышли в четвертьфинал Australian Open в парном разряде

Кирьос и Коккинакис вышли в четвертьфинал Australian Open в парном разряде
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Австралийский дуэт Ник Кирьос и Танаси Коккинакис вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2022 года в парном разряде. Они обыграли пару Ариэль Беар (Уругвай) / Гонсало Эскобар (Эквадор), сеяную на Открытом чемпионате Австралии под 15-м номером. Счёт матча 6:4, 4:6, 6:4 в пользу австралийцев. Продолжительность встречи составила 1 час 55 минут.

Кирьос / Коккинакис 23 раза подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету южноамериканской пары — 3 эйса, 8 двойных ошибок и 2 брейка при 4 брейк-пойнтах.

За выход в полуфинал Кирьос и Коккинакис сразятся с парой Тим Пюц (Германия) — Майкл Винус (Новая Зеландия), сеяной на Открытом чемпионате Австралии под 6-м номером.

Australian Open — парный разряд (м). 3-й круг
23 января 2022, воскресенье. 08:15 МСК
Танаси Коккинакис
Австралия
Танаси Коккинакис
Ник Кирьос
Австралия
Ник Кирьос
Т. Коккинакис Н. Кирьос
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
4 		6 4
         
Ариэль Беар
Уругвай
Ариэль Беар
Гонсало Эскобар
Эквадор
Гонсало Эскобар
А. Беар Г. Эскобар
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