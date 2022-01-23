Надаль — о Шаповалове: если он будет развиваться, то возьмёт несколько «Шлемов», нет?

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о выходе представителя Канады Дениса Шаповалова в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2022 года.
«Когда я играл против него (в 2017 году), после матча я сказал, что он станет потенциальным победителем нескольких турниров «Большого шлема». И я всё ещё думаю, что если он будет развиваться и дальше, то выиграет несколько «Больших шлемов», разве нет? В его игре есть очень много потрясающих вещей», — сказал Надаль на пресс-конференции Открытого чемпионата Австралии.
Напомним, ранее сегодня, 23 января, канадский теннисист Денис Шаповалов, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 14-м номером, пробился в 1/4 финала турнира «Большого шлема». В 1/8 финала он обыграл третью ракетку мира, немца Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.
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