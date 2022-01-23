Монфис обыграл Кецмановича и вышел в четвертьфинал Australian Open — 2022

20-я ракетка мира француз Гаэль Монфис вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2022.
В матче 1/8 финала Монфис (17) в трёх сетах обыграл представителя Сербии Миомира Кецмановича со счётом 7:5, 7:6 (7:4), 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 37 минут. Монфис 17 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Кецмановича — 4 эйса, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.
За место в полуфинале турнира Монфис поборется с победителем матча Маттео Берреттини (Италия,7) — Пабло Карреньо-Буста (Испания,19).
Действующим чемпионом Australian Open является серб Новак Джокович, который не сможет защитить титул, так как был депортирован из Австралии из-за масштабного скандала с визой. В финале 2021 года Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.
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