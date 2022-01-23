Иранская теннисистка Сафи впервые в истории страны победила на юниорском AO

Иранская теннисистка Мешкатолзахра Сафи сказала, что никто в стране не верил в возможность её успеха и в способность выступать на самых престижных теннисных турнирах.

«Когда я только начинала свою карьеру, все в Иране говорили, что это просто невозможно. Что я просто не смогу играть на турнирах «Большого шлема», — приводит слова Сафи официальный «твиттер» ITF.

Сафи, как и спортсменка из Кении Анжелла Окутои, стали первыми представительницами своих стран, одержавшими победы в юниорском Открытом чемпионате Австралии.

Сафи – первая иранка, попавшая в рейтинг ста лучших теннисисток ITF. На данный момент она располагается на 74-й позиции. Мешкатолзахре пришлось выйти на корт в косынке, в леггинсах и в кофте с длинным рукавом в силу религиозных ограничений.