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Адриан Маннарино — о депортации Джоковича: ощущение, будто прошла уже уйма времени

Адриан Маннарино — о депортации Джоковича: ощущение, будто прошла уже уйма времени
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Французский теннисист Адриан Маннарино высказался о скандальной ситуации с сербом Новаком Джоквичем. Ранее первую ракетку мира выдворили из Австралии, куда он приехал на Australian Open.

Джокович прилетел в Австралию, получив медотвод, позволяющий не вакцинироваться от коронавируса. Но власти страны посчитали, что у спортсмена не было достаточных оснований для этого. В итоге ему аннулировали визу и депортировали.

«Спустя неделю уже нет и разговоров, а перед началом турнира эта тема была главной везде. Её обсуждали в ресторане, раздевалках, везде. Такое ощущение, что уже прошла уйма времени, хоть это было неделю назад.

Когда начинается турнир, столько всего происходит, что понемногу обо всём забываешь. Но я думаю, что эта история зашла слишком далеко», — цитирует Маннарино L’Equipe.

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