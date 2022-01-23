Адриан Маннарино — о депортации Джоковича: ощущение, будто прошла уже уйма времени

Французский теннисист Адриан Маннарино высказался о скандальной ситуации с сербом Новаком Джоквичем. Ранее первую ракетку мира выдворили из Австралии, куда он приехал на Australian Open.
Джокович прилетел в Австралию, получив медотвод, позволяющий не вакцинироваться от коронавируса. Но власти страны посчитали, что у спортсмена не было достаточных оснований для этого. В итоге ему аннулировали визу и депортировали.
«Спустя неделю уже нет и разговоров, а перед началом турнира эта тема была главной везде. Её обсуждали в ресторане, раздевалках, везде. Такое ощущение, что уже прошла уйма времени, хоть это было неделю назад.
Когда начинается турнир, столько всего происходит, что понемногу обо всём забываешь. Но я думаю, что эта история зашла слишком далеко», — цитирует Маннарино L’Equipe.
- 23 января 2022
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