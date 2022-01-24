Корне — о первом в карьере выходе в 1/4 финала ТБШ: никогда не поздно попытаться вновь

Французская теннисистка Ализе Корне поделилась эмоциями от первого в карьере выхода в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Корне обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 3:6, 6:4.
«Чувствую себя невероятно. Сегодня была настоящая битва на жаре, это было очень тяжело. Поздравляю Симону, я знаю, что ей было тяжело, что она через многое прошла. Она настоящий боец.
Участвую уже в 17-м турнире «Большого шлема» подряд? Что ж, никогда не поздно попробовать. Как удалось справиться с этой жарой? После 30 минут игры я уже перестала о чём-то думать. У меня всё плыло в глазах, руки дрожали, я думала, как вообще можно дальше продолжать. Однако вряд ли Симона чувствовала себя лучше, чем я. Но я чувствовала поддержку болельщиков, поэтому я играю в теннис, играю ради таких моментов», — сказала в интервью после матча француженка.
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