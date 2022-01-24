Беккер высказался о будущем Джоковича после скандала в Австралии

Бывший немецкий теннисист Борис Беккер высказался о будущем серба Новака Джоковича. Первая ракетка мира был депортирован из Австралии, куда он приехал на Australian Open. Сербский теннисист не смог выступить на турнире, он отказался от вакцинации от коронавируса, предоставив медотвод. Но власти Австралии посчитали, что у него не было достаточных оснований для медисключения. При этом Джокович известен скептическим отношением к вакцинации.



«Без пересмотра своих принципов он будет думать о том, что ему станет сложнее. Невакцинированным людям будет сложнее жить, выполняя свои ежедневные дела. И, конечно, будет очень сложно участвовать в теннисных турнирах. Если честно, я не знаю, что он выберет», — цитирует Беккера Daily Mail.



Ранее стало известно, что требование по вакцинации игроков вводят и во Франции. Таким образом, Джокович рискует пропустить и «Ролан Гаррос».

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