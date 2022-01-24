Во время финала женского турнира AO-2022 пройдёт акция протеста в поддержку Пэн Шуай

Во время финала женского турнира Australian Open болельщики проведут акцию протеста, направленную на привлечение внимания к делу китайской теннисистки Пэн Шуай. Об этом сообщил активист Дрю Павлоу.
Активисты раздадут болельщикам футболки, на которых сзади будет написано: «Где Пэн Шуай?». Они собирают средства на изготовление футболок с помощью краудфандинга. За несколько часов удалось собрать $ 4 тыс.
Ранее стало известно, что служба безопасности Открытого чемпионата Австралии вызвала полицию из-за футболок с изображением скандальной теннисистки Пэн Шуай. На футболках активистов-правозащитников, помимо изображения спортсменки, написано: «Свободу Пэн Шуай». Также полиция изъяла баннер в поддержку Шуай. Позднее организаторы сообщили, что запрещаются политические и коммерческие демонстрации.
Шуай перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Молчание продлилось более полутора недель. 17 ноября Пэн отправила письмо с опровержением своих же слов руководству WTA. Общественность скептически отнеслась к подлинности заявления Шуай. Позднее WTA вывела свой бизнес из Китая. МОК является единственной организацией, которая общалась с Шуай после её пропажи.
Позже теннисистка заявила, что её неправильно поняли, когда она рассказала о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера страны Чжана Гаоли.
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