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Оже-Альяссим высказался о предстоящем матче с Даниилом Медведевым в четвертьфинале AO

Оже-Альяссим высказался о предстоящем матче с Даниилом Медведевым в четвертьфинале AO
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал то, что в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии его соперником станет вторая ракетка мира, представитель России Даниил Медведев. Матч состоится в среду, 26 января.

Оже-Альяссим порадовался, что у него будет время на восстановление перед матчем.

«Я собираюсь потратить время на восстановление, прежде чем играть в среду. Это идеальный сценарий», — приводит слова канадского теннисиста пресс-служба ATP.

В четвёртом круге Оже-Альяссим в четырёх сетах победил хорвата Марина Чилича.

«Чувствую себя хорошо. Жарко было уже в начале матча. Солнце здесь, в Австралии, жарит довольно мощно», — добавил Феликс.

Турнир Australian Open завершится 30 января.

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