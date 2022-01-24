Карен Хачанов опубликовал пост после вылета с Australian Open
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Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал последний перед вылетом из Австралии пост в «Инстаграме».
«Покидаю Мельбурн на позитивной ноте, высоко держа голову. Спасибо за размещение в прекрасном отеле, лучшем в Австралии. До встречи в следующем году», — написал он, прикрепив текст к своим фотографиям.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Карена Хачанова.
Напомним, в пятницу, 21 января, Хачанов завершил выступление в третьем круге Australian Open – 2022. Карен встречался с испанцем Рафаэлем Надалем. Матч завершился со счётом 6:3, 6:2, 3:6, 6:1 в пользу 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема». Отметим, что в одиночном разряде на турнире остался лишь один россиянин, а именно вторая ракетка мира Даниил Медведев.
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