Канепи ошибочно начала радоваться в матче с Соболенко, думая, что выиграла тай-брейк

Эстонская теннисистка Кайя Канепи во время матча четвёртого круга Australian Open с белорусской Ариной Соболенко допустила забавный ляп. Во время решающего тай-брейка в третьем сете при счёте 9:7 она подумала, что выиграла — однако в решающих партиях на Открытом чемпионате Австралии играется супертайбрейк до 10 очков.
Канепи победно сжала кулаки, но через секунду поняла, что ещё не выиграла матч. В итоге она разочарованно вздохнула. Впрочем, по итогам следующего розыгрыша Канепи довела счёт до победного — 5:7, 6:2, 7:6 (10:7). Перед этим Кайя упустила четыре матчбола, подавая на матч.
Отметим, что Канепи впервые в карьере вышла в четвертьфинал Australian Open.
За выход в полуфинал первого турнира «Большого шлема» 2022 года Канепи поспорит с Игой Свёнтек (7) из Польши.
В 2021 году чемпионкой Australian Open стала японская теннисистка Наоми Осака, обыгравшая в финале американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:2.
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