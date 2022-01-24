«Пусть сам разбирается». Виландер призвал отца Циципаса прекратить коучинг во время матчей

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» швед Матс Виландер критически высказался о поведении Апостолоса Циципаса, отца четвёртой ракетки мира грека Стефаноса Циципаса, во время матчей сына.
Ранее Циципас в пяти сетах обыграл американца Тейлора Фритца в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2022. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 4:6, 6:3, 6:4 в пользу греческого теннисиста. Отметим, что по ходу матча судья просил Циципаса прекратить общение с отцом.
«На каком-то этапе его отцу необходимо прекратить это. Пусть Стефанос сам во всём разбирается. Ситуация с судьёй произошла как раз до того, как Циципас выиграл второй сет со счётом 6:4. Он играл в нём блестяще, возможно, эта была его лучшая игра за весь матч», — приводит слова Виландера Eurosport.uk.
Ранее Циципас получил предупреждение за коучинг в матче третьего круга Australian Open – 2022 с французом Бенуа Пэром.
Отметим, что ранее Циципас выдвигал идею разрешить в мужском теннисе коучинг, что вызвало бурные споры в теннисном сообществе.
- 24 января 2022
-
20:22
-
20:02
-
19:15
-
19:04
-
18:43
-
17:52
-
17:47
-
17:39
-
17:22
-
16:44
-
16:31
-
16:21
-
16:07
-
16:03
-
16:03
-
14:34
-
14:19
-
13:44
-
13:36
-
13:36
-
13:30
-
13:22
-
13:11
-
13:04
-
12:57
-
12:33
-
12:24
-
12:04
-
11:59
-
11:54
-
11:48
-
11:14
-
11:11
-
10:58
-
10:55