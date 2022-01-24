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«Пусть сам разбирается». Виландер призвал отца Циципаса прекратить коучинг во время матчей

«Пусть сам разбирается». Виландер призвал отца Циципаса прекратить коучинг во время матчей
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема» швед Матс Виландер критически высказался о поведении Апостолоса Циципаса, отца четвёртой ракетки мира грека Стефаноса Циципаса, во время матчей сына.

Ранее Циципас в пяти сетах обыграл американца Тейлора Фритца в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2022. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 4:6, 6:3, 6:4 в пользу греческого теннисиста. Отметим, что по ходу матча судья просил Циципаса прекратить общение с отцом.

«На каком-то этапе его отцу необходимо прекратить это. Пусть Стефанос сам во всём разбирается. Ситуация с судьёй произошла как раз до того, как Циципас выиграл второй сет со счётом 6:4. Он играл в нём блестяще, возможно, эта была его лучшая игра за весь матч», — приводит слова Виландера Eurosport.uk.

Ранее Циципас получил предупреждение за коучинг в матче третьего круга Australian Open – 2022 с французом Бенуа Пэром.

Отметим, что ранее Циципас выдвигал идею разрешить в мужском теннисе коучинг, что вызвало бурные споры в теннисном сообществе.

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