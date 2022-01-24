Арина Соболенко прокомментировала поражение в 1/8 финала Australian Open – 2022
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Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала завершение участия в Открытом чемпионате Австралии – 2022.
Соболенко (2) покинула Australian Open – 2022, проиграв в 1/8 финала представительнице Эстонии Кайе Канепи со счётом 7:5, 2:6, 6:7 (7:10). Тем самым Арина повторила свой лучший результат Мельбурна в карьере. Отметим, что за 4 матча в Мельбурне белоруска допустила 56 двойных ошибок, в матче с Канепи – 15.
«Конечно, я очень разочарована сегодняшней игрой. У меня были возможности, но я ими не воспользовалась. Я хорошо начала матч, но потом потеряла концентрацию, из-за этого я стала очень эмоциональной и не смогла вернуться в игру», — сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.
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