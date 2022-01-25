Первая ракетка мира Эшли Барти разгромила американку Пегулу и вышла в полуфинал AO

Первая ракетка мира австралийка, Эшли Барти одержала разгромную победу в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии, в котором её соперницей была представительница США Джессика Пегула, занимающая 21-е место в рейтинге WTA. Барти одержала победу в двух сетах: 6:2, 6:0. Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты.

Барти шесть раз подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Австралийская теннисистка реализовала пять брейк-пойнтов из девяти (процент реализации составил 56%). Её соперница совершила один эйс и допустила три двойные ошибки. У неё был лишь один шанс реализовать брейк-пойнт, которым она не воспользовалась.

Напомним, Эшли Барти не побеждала на Australian Open, зато по разу выиграла «Ролан Гаррос» и Уимблдон.