Первая ракетка мира Эшли Барти разгромила американку Пегулу и вышла в полуфинал AO
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Первая ракетка мира австралийка, Эшли Барти одержала разгромную победу в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии, в котором её соперницей была представительница США Джессика Пегула, занимающая 21-е место в рейтинге WTA. Барти одержала победу в двух сетах: 6:2, 6:0. Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты.
Барти шесть раз подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Австралийская теннисистка реализовала пять брейк-пойнтов из девяти (процент реализации составил 56%). Её соперница совершила один эйс и допустила три двойные ошибки. У неё был лишь один шанс реализовать брейк-пойнт, которым она не воспользовалась.
Напомним, Эшли Барти не побеждала на Australian Open, зато по разу выиграла «Ролан Гаррос» и Уимблдон.
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