Беккер поддержал Шаповалова, обвинившего судей в продажности по ходу матча с Надалем на AO

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер прокомментировал скандальные слова канадца Дениса Шаповалова, сказанные в ходе четвертьфинала Australian Open с Рафаэлем Надалем. Шаповалов заявил, что судьи, обслуживавшие матч, продажные, поскольку испанец, по его мнению, неоправданно затягивал время, а они на это не реагировали.

«Если судья на вышке строго придерживался правил, Шаповалов прав. Сервер определяет, как быстро нужно возвращаться в игру. Надаль не был готов вернуться в течение 45 секунд.

Однако игроки вроде Надаля, а также Новак Джокович и Роджер Федерер, — они заслужили определённый статус. Тем не менее необходимо за этим следить», — приводит слова Беккера Eurosport.co.uk.

Напомним, Надаль победил Шаповалова и вышел в полуфинал Australian Open.