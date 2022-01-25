Оже-Альяссим обратился к болельщикам в преддверии матча с Медведевым в 1/4 AO-2022

Девятая ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим опубликовал в «Инстаграме» пост в преддверии четвертьфинального матча на Открытом чемпионате Австралии – 2022, где сразится с чемпионом US Open – 2021 россиянином Даниилом Медведевым.

«С нетерпением жду встречи с вами завтра вечером на арене Рода Лэйвера», — написал 21-летний канадец.

Публикация доступна в «инстаграме» Феликса Оже-Альяссима.

В 1/8 финала Australian Open – 2022 Оже-Альяссим (9) со счётом 2:6, 7:6 (9:7), 6:2, 7:6 (7:4) обыграл представителя Хорватии Марина Чилича (27).

Встреча Оже-Альяссима с Медведевым (2) начнётся не ранее 11:30 мск 26 января.

Действующим чемпионом Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.