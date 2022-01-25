Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

1/4 финала Australian Open — 2022: Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим, когда состоится матч, история встреч

Отомстить за Россию. С кем сыграет Медведев за полуфинал Australian Open
Сергей Емельянов
Феликс Оже-Альяссим
Комментарии
Даниил никогда в карьере не проигрывал Оже-Альяссиму, но между ними есть свежие счёты. Готовить канадца к этому матчу будет Тони Надаль.

На 110-м в истории Australian Open определены все участники четвертьфиналов, как в мужской, так и в женской сетке. Борьбу за победу на турнире в одиночном разряде продолжает всего один российский теннисист – посеянный под вторым номером Даниил Медведев. В четвёртом круге 25-летний россиянин в сложнейшем матче переиграл американца Максима Кресси (6:2, 7:6, 6:7, 7:5), на пути к победе сумев справиться с максимально неудобной манерой игры соперника и собственными нервами.

«Я не видел такого всю жизнь!» Медведев кричал на корте, пытаясь додавить американца «Я не видел такого всю жизнь!» Медведев кричал на корте, пытаясь додавить американца

Следующий соперник нашего теннисиста – представитель так называемого нового поколения (Next Gen) канадец Феликс Оже-Альяссим. Девятый номер мирового рейтинга на этом турнире набирает форму от матча к матчу. 21-летний Феликс мог сенсационным образом закончить австралийский мэйджор уже на стадии первого круга, когда горел 1-2 по партиям во встрече с финном Эмилем Руусувуори. Причём во втором сете Оже-Альяссим умудрился даже устроиться на «баранку», но в итоге канадец добился волевой победы – 6:4, 0:6, 3:6, 6:3, 6:4.

Во втором круге Феликсу пришлось провести четыре тай-брейка с 50-й ракеткой мира Алехандро Давидович-Фокиным. Оже-Альяссим выиграл три из них, в результате оформив сложнейшую победу со счётом – 7:6, 6:7, 7:6, 7:6. А вот дальше канадец заиграл намного увереннее и двух следующих игроков, которые заметно превосходили в классе его первых соперников, прошёл гораздо лучше. Британец Даниэль Эванс (6:4, 6:1, 6:1) и хорват Марин Чилич (2:6, 7:6, 6:2, 7:6) были обыграны с потерей всего одного сета на двоих.

Публикация доступна в «твиттере» Australian Open. Права на видео принадлежат Australian Open (ITF).

Феликс Оже-Альяссим родился в августе 2000 года в Монреале. Его отец и теннисный тренер Сэм Альяссим иммигрировал в Канаду из Того. Своими примерами для подражания Оже-Альяссим называл Роджера Федерера, Жо-Вильфрида Цонга и Гаэля Монфиса. Любопытно, что Федерер появился на свет в один день с ним, но на 19 лет раньше. Теннисные скауты уже в подростковом возрасте отличали способность канадца доставать мячи из любой точки корта, коварные укороченные удары и отличный тактический расчёт.

Оже-Альяссим был второй ракеткой мира по юниорам и побил множество престижных рекордов. В 2015-м Феликс в тандеме с Денисом Шаповаловым выиграл US Open в парном разряде. В декабре того же года канадец выиграл престижный юниорский турнир Eddie Herr, одолев в решающем матче Алекса де Минора. В сезоне-2016 Феликс сыграл лишь на самых значимых юниорских соревнованиях. В Мельбурне на Australian Open канадец проиграл эстонцу Кеннету Райсма в третьем круге, но в Париже на «Ролан Гаррос» впервые дошёл до финала.

Оже-Альяссим и Шаповалов по сей день являются лучшими друзьями, и их совместное движение по турнирным сеткам подстёгивает обоих. «У нас хорошие отношения, но в то же время мы действительно подталкиваем друг друга в хорошем смысле. Зная, что у Дениса всё в порядке, я получаю заряд позитива и сам выигрываю свой матч», — говорит Феликс о дружбе со своим соотечественником.

Прорыва в теннисной карьере на взрослом уровне молодой канадец добился в 2019 году, когда уже в 19-летнем возрасте сумел на время ворваться в топ-20 мирового рейтинга. Залогом этого успеха стало отличное выступление на мартовском «Мастерсе» в Майами, где Феликсу пришлось стартовать из квалификации. Успешно пройдя отборочное сито, Оже-Альяссим выиграл ещё пять матчей в основной сетке, дойдя в итоге до полуфинала.

Далее последовали выходы в финалы в Лионе и Штутгарте, а также полуфинал в Лондоне. По итогам того сезона, который канадец в результате завершил на 21-й строчке рейтинга, молодой теннисист был номинирован на награды ATP в номинациях «Прогресс года» и «Новичок года», но уступил соответственно Маттео Берреттини и Яннику Синнеру.

Канадский урожай. Оже-Альяссим может повторить путь Андрееску Канадский урожай. Оже-Альяссим может повторить путь Андрееску

В следующем сезоне канадец смог успешно избежать синдрома второго года и полностью подтвердил свой уровень, снова завершив год на 21-й позиции. А в 2021 году Феликс сумел сделать новый шаг в карьере. В середине июня на травяном турнире ATP-500 в Галле канадец в трёх сетах обыграл своего кумира – Федерера. Разница в возрасте между победителем и побеждённым (ровно 19 лет) была самой большой за всю карьеру 39-летнего Федерера.

На Уимблдоне канадец в четвёртом круге в пяти сетах переиграл шестую ракетку мира Александра Зверева, а затем уступил будущему финалисту итальянцу Маттео Берреттини. Позже он взял реванш у Берреттини на турнире «Мастерс» в Цинциннати, но в четвертьфинале проиграл Циципасу, занимавшему третье место в рейтинге. На Открытом чемпионате США Оже-Альяссим впервые в карьере добрался до полуфинала мэйджора, где угодил под настоящий каток Даниила Медведева.

К моменту той встречи Даниил и Феликс лишь однажды встречались на взрослом уровне. Это произошло в 2018 году на домашнем для канадского теннисиста турнире в Торонто — тогда Медведев в сложнейшей борьбе оказался сильнее только на тай-брейке третьего сета — 3:6, 6:4, 7:6. Спустя три года россиянин не оставил никаких шансов канадцу на US Open, оформив убедительную победу в трёх сетах – 6:4, 7:5, 6:2.

«Пожалуйста, только без эйсов по линии». Реакция Медведева на выход в финал US Open «Пожалуйста, только без эйсов по линии». Реакция Медведева на выход в финал US Open

Следующая встреча Даниила и Феликса произошла уже в начале этого года на командном турнире ATP Cup. Игра между Медведевым и Оже-Альяссимом шла вторым запуском в полуфинальном противостоянии России и Канады. 25-летний Даниил опять разгромил 20-летнего канадца, на этот раз сумев одержать победу с ещё более крупным счётом, чем на US Open-2021, – 6:4, 6:0. Победа Даниила позволила российской команде перевести полуфинал ATP Cup в решающий матч, но там судьба благоволила канадцам.

В дуэте со своим закадычным другом Шаповаловым, с которым он играл пару ещё по детям, Феликс принёс решающее очко своей сборной. После поражения Медведева и Сафиуллина сборная России сложила свои чемпионские полномочия, а канадцы пробились в финал командного турнира, где впоследствии переиграли сборную Испании. Причём испанцев канадцы одолели досрочно – уже по итогам двух одиночных встреч. В ходе турнира Оже-Альяссим обыграл Зверева (на групповом этапе) и Баутиста-Агута (в финале). После этого он поднялся в рейтинге на девятое место, которое для Феликса на данный момент является лучшим результатом в его карьере.

Россия сложила чемпионские полномочия. Но Даниил Медведев — лучший игрок ATP Cup в истории Россия сложила чемпионские полномочия. Но Даниил Медведев — лучший игрок ATP Cup в истории

И вот теперь Даниила и Феликса ждёт новая встреча, но теперь уже на личном уровне. Медведев имеет отличную возможность отомстить канадцу за поражение в полуфинале командного турнира, ведь пока что Даниил ни разу в жизни не проигрывал канадцу во взрослом туре. И этот факт в виде трёх поражений кряду плотно сидит в подсознании уроженца Монреаля. Об этом он сам сказал во время пресс-конференции после победы в 4-м круге над Чиличем.

«Первый раз мы играли очень давно, когда оба были совершенно другими игроками. А последние пару матчей прошли так, что мне явно нужно что-то менять. Мне нужно, во-первых, хорошо сыграть, а во-вторых – бороться изо всех сил. Я могу добавлять какие-то элементы в игру, но нужно учитывать, что сейчас он почти лучший в мире. И мне нужно будет провести отличный матч», — сказал Оже-Альяссим.

История встреч: Медведев — Оже-Альяссим — 3-0.

1. 2018 год. Торонто, хард, 2-й круг. Медведев – Оже-Альяссим – 3:6, 6:4, 7:6.
2. 2021 год. US Open, хард, полуфинал. Медведев – Оже-Альяссим – 6:4, 7:5, 6:2.
2. 2022 год. ATP Cup, хард, полуфинал. Медведев – Оже-Альяссим – 6:4, 6:0.

20-летний канадец намерен поменять некоторые вещи в своей игре перед матчем с Медведевым – и помогать канадцу готовить план на четвертьфинальный матч будет не кто иной, как Тони Надаль. Да-да, именно дядя великого испанского теннисиста входит в команду Оже-Альяссима с декабря 2020 года. Вот что говорил Феликс о влиянии Тони на свою игру.

«Медведев почувствовал запах крови». Момент, который сломил канадца в полуфинале US Open «Медведев почувствовал запах крови». Момент, который сломил канадца в полуфинале US Open

«Он помог мне повысить стабильность, улучшить движение, концентрацию. В целом, я думаю, что главное – это вера, уверенность, которую он даёт мне и всем в моей команде. Есть Фредерик (Фредерик Фонтэнг. – Прим. «Чемпионата»), мой главный тренер, который работает со мной с самого детства и знает во всех аспектах меня и мою игру. У него долгосрочное видение.

И есть Тони, который уже достигал того, к чему мы стремимся – выигрывать большие турниры и стать №1. Он помогает верить, что это возможно, если мы будем делать правильные вещи, работать в правильном направлении. Мы с Тони иногда обсуждаем, что я мог бы сделать лучше, в чём ещё могу прибавить. Рафа, разумеется, ничего не говорит о моей игре».

Шаповалов выбил Зверева! Медведев после Australian Open сохранит 2-е место в рейтинге ATP Шаповалов выбил Зверева! Медведев после Australian Open сохранит 2-е место в рейтинге ATP

С того момента, как Тони Надаль вошёл в команду канадского теннисиста, его племянник ещё не пересекался с Оже-Альяссимом в сетках турниров. Теоретически на нынешнем Australian Open Рафа и Феликс могут встретиться только в финале, но для этого самому Надалю сначала в четвертьфинале нужно выбить из борьбы лучшего друга Феликса – Шаповалова. А Оже-Альяссиму, в свою очередь, необходимо впервые в карьере преодолеть барьер в лице Медведева, чего нам, конечно, не хотелось бы.

«Оже-Альяссим более комфортный соперник для Медведева, чем Кресси. На US Open Даня спокойно разобрался с канадцем 3:0. Оже-Альяссим более солидный игрок, чем тот же американец Кресси: у него выше рейтинг, лучше игра, да и вообще все показатели лучше, но играть с ним комфортнее. Медведеву будет проще справиться с манерой игры Оже-Альяссима», — сказал «Чемпионату» полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков.

Новость по теме
Даниил Медведев: я реально не знаю, что делать, чтобы меня ставили на центральные корты

Четвертьфинал Australian Open – 2022 между Медведевым и Оже-Альяссимом состоится в среду, 26 января. В тот же день в Мельбурне сыграют Янник Синнер и Стефанос Циципас. Днём ранее путёвки в полуфинал оспорят Надаль и Шаповалов, а также Гаэль Монфис и Маттео Берреттини.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022