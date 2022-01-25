Отомстить за Россию. С кем сыграет Медведев за полуфинал Australian Open

Даниил никогда в карьере не проигрывал Оже-Альяссиму, но между ними есть свежие счёты. Готовить канадца к этому матчу будет Тони Надаль.

На 110-м в истории Australian Open определены все участники четвертьфиналов, как в мужской, так и в женской сетке. Борьбу за победу на турнире в одиночном разряде продолжает всего один российский теннисист – посеянный под вторым номером Даниил Медведев. В четвёртом круге 25-летний россиянин в сложнейшем матче переиграл американца Максима Кресси (6:2, 7:6, 6:7, 7:5), на пути к победе сумев справиться с максимально неудобной манерой игры соперника и собственными нервами.

Следующий соперник нашего теннисиста – представитель так называемого нового поколения (Next Gen) канадец Феликс Оже-Альяссим. Девятый номер мирового рейтинга на этом турнире набирает форму от матча к матчу. 21-летний Феликс мог сенсационным образом закончить австралийский мэйджор уже на стадии первого круга, когда горел 1-2 по партиям во встрече с финном Эмилем Руусувуори. Причём во втором сете Оже-Альяссим умудрился даже устроиться на «баранку», но в итоге канадец добился волевой победы – 6:4, 0:6, 3:6, 6:3, 6:4.

Во втором круге Феликсу пришлось провести четыре тай-брейка с 50-й ракеткой мира Алехандро Давидович-Фокиным. Оже-Альяссим выиграл три из них, в результате оформив сложнейшую победу со счётом – 7:6, 6:7, 7:6, 7:6. А вот дальше канадец заиграл намного увереннее и двух следующих игроков, которые заметно превосходили в классе его первых соперников, прошёл гораздо лучше. Британец Даниэль Эванс (6:4, 6:1, 6:1) и хорват Марин Чилич (2:6, 7:6, 6:2, 7:6) были обыграны с потерей всего одного сета на двоих.

Публикация доступна в «твиттере» Australian Open. Права на видео принадлежат Australian Open (ITF).

Феликс Оже-Альяссим родился в августе 2000 года в Монреале. Его отец и теннисный тренер Сэм Альяссим иммигрировал в Канаду из Того. Своими примерами для подражания Оже-Альяссим называл Роджера Федерера, Жо-Вильфрида Цонга и Гаэля Монфиса. Любопытно, что Федерер появился на свет в один день с ним, но на 19 лет раньше. Теннисные скауты уже в подростковом возрасте отличали способность канадца доставать мячи из любой точки корта, коварные укороченные удары и отличный тактический расчёт.

Оже-Альяссим был второй ракеткой мира по юниорам и побил множество престижных рекордов. В 2015-м Феликс в тандеме с Денисом Шаповаловым выиграл US Open в парном разряде. В декабре того же года канадец выиграл престижный юниорский турнир Eddie Herr, одолев в решающем матче Алекса де Минора. В сезоне-2016 Феликс сыграл лишь на самых значимых юниорских соревнованиях. В Мельбурне на Australian Open канадец проиграл эстонцу Кеннету Райсма в третьем круге, но в Париже на «Ролан Гаррос» впервые дошёл до финала.

Оже-Альяссим и Шаповалов по сей день являются лучшими друзьями, и их совместное движение по турнирным сеткам подстёгивает обоих. «У нас хорошие отношения, но в то же время мы действительно подталкиваем друг друга в хорошем смысле. Зная, что у Дениса всё в порядке, я получаю заряд позитива и сам выигрываю свой матч», — говорит Феликс о дружбе со своим соотечественником.

Прорыва в теннисной карьере на взрослом уровне молодой канадец добился в 2019 году, когда уже в 19-летнем возрасте сумел на время ворваться в топ-20 мирового рейтинга. Залогом этого успеха стало отличное выступление на мартовском «Мастерсе» в Майами, где Феликсу пришлось стартовать из квалификации. Успешно пройдя отборочное сито, Оже-Альяссим выиграл ещё пять матчей в основной сетке, дойдя в итоге до полуфинала.

Далее последовали выходы в финалы в Лионе и Штутгарте, а также полуфинал в Лондоне. По итогам того сезона, который канадец в результате завершил на 21-й строчке рейтинга, молодой теннисист был номинирован на награды ATP в номинациях «Прогресс года» и «Новичок года», но уступил соответственно Маттео Берреттини и Яннику Синнеру.

В следующем сезоне канадец смог успешно избежать синдрома второго года и полностью подтвердил свой уровень, снова завершив год на 21-й позиции. А в 2021 году Феликс сумел сделать новый шаг в карьере. В середине июня на травяном турнире ATP-500 в Галле канадец в трёх сетах обыграл своего кумира – Федерера. Разница в возрасте между победителем и побеждённым (ровно 19 лет) была самой большой за всю карьеру 39-летнего Федерера.

На Уимблдоне канадец в четвёртом круге в пяти сетах переиграл шестую ракетку мира Александра Зверева, а затем уступил будущему финалисту итальянцу Маттео Берреттини. Позже он взял реванш у Берреттини на турнире «Мастерс» в Цинциннати, но в четвертьфинале проиграл Циципасу, занимавшему третье место в рейтинге. На Открытом чемпионате США Оже-Альяссим впервые в карьере добрался до полуфинала мэйджора, где угодил под настоящий каток Даниила Медведева.

К моменту той встречи Даниил и Феликс лишь однажды встречались на взрослом уровне. Это произошло в 2018 году на домашнем для канадского теннисиста турнире в Торонто — тогда Медведев в сложнейшей борьбе оказался сильнее только на тай-брейке третьего сета — 3:6, 6:4, 7:6. Спустя три года россиянин не оставил никаких шансов канадцу на US Open, оформив убедительную победу в трёх сетах – 6:4, 7:5, 6:2.

Следующая встреча Даниила и Феликса произошла уже в начале этого года на командном турнире ATP Cup. Игра между Медведевым и Оже-Альяссимом шла вторым запуском в полуфинальном противостоянии России и Канады. 25-летний Даниил опять разгромил 20-летнего канадца, на этот раз сумев одержать победу с ещё более крупным счётом, чем на US Open-2021, – 6:4, 6:0. Победа Даниила позволила российской команде перевести полуфинал ATP Cup в решающий матч, но там судьба благоволила канадцам.

В дуэте со своим закадычным другом Шаповаловым, с которым он играл пару ещё по детям, Феликс принёс решающее очко своей сборной. После поражения Медведева и Сафиуллина сборная России сложила свои чемпионские полномочия, а канадцы пробились в финал командного турнира, где впоследствии переиграли сборную Испании. Причём испанцев канадцы одолели досрочно – уже по итогам двух одиночных встреч. В ходе турнира Оже-Альяссим обыграл Зверева (на групповом этапе) и Баутиста-Агута (в финале). После этого он поднялся в рейтинге на девятое место, которое для Феликса на данный момент является лучшим результатом в его карьере.

И вот теперь Даниила и Феликса ждёт новая встреча, но теперь уже на личном уровне. Медведев имеет отличную возможность отомстить канадцу за поражение в полуфинале командного турнира, ведь пока что Даниил ни разу в жизни не проигрывал канадцу во взрослом туре. И этот факт в виде трёх поражений кряду плотно сидит в подсознании уроженца Монреаля. Об этом он сам сказал во время пресс-конференции после победы в 4-м круге над Чиличем.

«Первый раз мы играли очень давно, когда оба были совершенно другими игроками. А последние пару матчей прошли так, что мне явно нужно что-то менять. Мне нужно, во-первых, хорошо сыграть, а во-вторых – бороться изо всех сил. Я могу добавлять какие-то элементы в игру, но нужно учитывать, что сейчас он почти лучший в мире. И мне нужно будет провести отличный матч», — сказал Оже-Альяссим.

История встреч: Медведев — Оже-Альяссим — 3-0.



1. 2018 год. Торонто, хард, 2-й круг. Медведев – Оже-Альяссим – 3:6, 6:4, 7:6.

2. 2021 год. US Open, хард, полуфинал. Медведев – Оже-Альяссим – 6:4, 7:5, 6:2.

2. 2022 год. ATP Cup, хард, полуфинал. Медведев – Оже-Альяссим – 6:4, 6:0.

20-летний канадец намерен поменять некоторые вещи в своей игре перед матчем с Медведевым – и помогать канадцу готовить план на четвертьфинальный матч будет не кто иной, как Тони Надаль. Да-да, именно дядя великого испанского теннисиста входит в команду Оже-Альяссима с декабря 2020 года. Вот что говорил Феликс о влиянии Тони на свою игру.

«Он помог мне повысить стабильность, улучшить движение, концентрацию. В целом, я думаю, что главное – это вера, уверенность, которую он даёт мне и всем в моей команде. Есть Фредерик (Фредерик Фонтэнг. – Прим. «Чемпионата»), мой главный тренер, который работает со мной с самого детства и знает во всех аспектах меня и мою игру. У него долгосрочное видение.

И есть Тони, который уже достигал того, к чему мы стремимся – выигрывать большие турниры и стать №1. Он помогает верить, что это возможно, если мы будем делать правильные вещи, работать в правильном направлении. Мы с Тони иногда обсуждаем, что я мог бы сделать лучше, в чём ещё могу прибавить. Рафа, разумеется, ничего не говорит о моей игре».

С того момента, как Тони Надаль вошёл в команду канадского теннисиста, его племянник ещё не пересекался с Оже-Альяссимом в сетках турниров. Теоретически на нынешнем Australian Open Рафа и Феликс могут встретиться только в финале, но для этого самому Надалю сначала в четвертьфинале нужно выбить из борьбы лучшего друга Феликса – Шаповалова. А Оже-Альяссиму, в свою очередь, необходимо впервые в карьере преодолеть барьер в лице Медведева, чего нам, конечно, не хотелось бы.

«Оже-Альяссим более комфортный соперник для Медведева, чем Кресси. На US Open Даня спокойно разобрался с канадцем 3:0. Оже-Альяссим более солидный игрок, чем тот же американец Кресси: у него выше рейтинг, лучше игра, да и вообще все показатели лучше, но играть с ним комфортнее. Медведеву будет проще справиться с манерой игры Оже-Альяссима», — сказал «Чемпионату» полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков.

Четвертьфинал Australian Open – 2022 между Медведевым и Оже-Альяссимом состоится в среду, 26 января. В тот же день в Мельбурне сыграют Янник Синнер и Стефанос Циципас. Днём ранее путёвки в полуфинал оспорят Надаль и Шаповалов, а также Гаэль Монфис и Маттео Берреттини.