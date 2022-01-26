Елена Веснина стала «Спортсменом Кубани» по итогам 2021 года

Олимпийская чемпионка, российская теннисистка Елена Веснина стала победителем ежегодной премии «Спортсмен Кубани 2021».
За данное звание боролись 10 спортсменов. Веснина одержала победу. Она набрала 23,9 % голосов в интернет-голосовании, которое прошло с 25 декабря 2021 года по 8 января 2022 года.
В лидирующую тройку вошли: гребчиха Елена Орябинская (19,9%) и представитель прыжков на акробатической дорожке Александр Лисицын (12%). Также в итоговый шорт-лист номинантов попали: волейболист Вячеслав Красильников (10,8%), гандболистка Анна Сень (9,3%), борец Сергей Семёнов (6,5%), гимнастка Алиса Тищенко (5,4%), футболист Матвей Сафонов (4,9%), пляжный футболист Станислав Кошарный (4,1%) и боксёр Муслим Гаджимагомедов (3,2%).
Весниной вручили традиционный приз премии и её символ «Щит чемпиона», а также эксклюзивную монету «Золотая пектораль» с селективным золочением.
Публикация доступна в «инстаграме» Елены Весниной.
Отметим, что в 2016 году Веснина также удостаивалась данной награды.
- 26 января 2022
-
00:01
- 25 января 2022
-
23:00
-
21:58
-
21:23
-
20:59
-
20:18
-
19:50
-
19:32
-
18:39
-
18:28
-
17:27
-
16:56
-
16:43
-
14:12
-
14:05
-
13:46
-
12:54
-
12:31
-
11:45
-
11:28
-
11:19
-
11:09
-
10:54
-
10:38
-
09:21
-
09:13
-
08:17
-
07:06
-
06:21
-
00:32
- 24 января 2022
-
23:40
-
22:41
-
21:34
-
20:22
-
20:02