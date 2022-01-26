«Идиот». Даниил Медведев пожаловался судье на оператора в матче с Оже-Альяссимом на AO

Вторая ракетка мира Даниил Медведев пожаловался судье на вышке по поводу работы оператора в ходе четвертьфинала Australian Open, в котором россиянин играет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Медведева привёл в раздражение оператор большого экрана, на котором меняется картинка во время игры. По мнению Даниила, это мешает сосредоточиться.

«Скажите оператору, пусть не будет таким тупым. Как вообще можно быть настолько тупым? Идиот. Надо совсем не иметь мозгов, чтобы делать такое», — сказал Медведев на корте.

Судья на вышке отреагировал, улыбнувшись.

Посмотреть фото реакции судьи можно в «твиттере» The Tennis Podcast.

На момент публикации новости Медведев и Оже-Альяссим играют четвёртый сет. Первые две партии выиграл канадец, третий сет остался за россиянином.