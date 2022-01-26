«Слабые места Циципаса Даня знает». Чакветадзе о матче Медведев — Циципас в полуфинале АО

Двукратная обладательница Кубка Федерации в составе национальной сборной России Анна Чакветадзе поделилась ожиданиями от полуфинала Australian Open, в котором россиянин Даниил Медведев сразится с представителем Греции Стефаносом Циципасом за право играть в решающем матче турнира.



«Соперник в полуфинале неожиданный, у него травма была. Медведев любит играть с Циципасом, вне корта непростые взаимоотношения. Тем интереснее будет смотреть. Даня хорошо на такие встречи настраивается. Он проанализирует свои ошибки, будет играть с первого мяча на высоком уровне, а не так долго раскачиваться, как сегодня. Слабые места Циципаса он хорошо знает, думаю, Даня будет фаворитом», — сказала Чакветадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Медведев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под вторым номером, пробился в полуфинал, одолев канадца Феликса Оже-Альяссима (9) со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 4 часа 42 минуты.

Ранее Циципас, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под четвёртым номером, вышел в 1/2 финаоа, уверенно обыграв итальянца Янника Синнера (11) со счётом 6:3, 6:4, 6:2. Матч продолжался 2 часа 6 минут.