«Не только Надаль и Джокович могут делать такие чудеса». Чесноков — об игре Медведева

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал тяжелейшую победу россиянина Даниила Медведева над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии – 2022. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 в пользу россиянина.

«Оже-Альяссим подошёл к Медведеву на пике своей формы. Он провёл один из лучших матчей в своей карьере. Даня делал ошибки из-за того, что соперник давил, у него была инициатива. Как только Медведев ни пытался, но не мог удержать инициативу. Оже-Альяссим играл здорово. Даня сделал два подарка на первом тай-брейке. Но он молодец, переломил ход матча.

В конце матча была борьба характеров, воли. Чувствовалось, что игроки не просто утомлены, а разбиты от усталости. Но держались потрясающе, делали невероятные вещи. При счёте 4:3 в пятом сете Даня вёл 40:15, соперник взял инициативу в свои руки, выиграл три мяча подряд. Казалось, Даня мог дрогнуть, но прошла потрясающая подача.

Медведев — молодец, просто здорово! Пробежать такой марафон. Не знаю, насколько у него будет возможность восстановиться к следующему матчу. Видно, что Даня отдал всё в сегодняшней игре. Кажется, шевелиться уже не мог. Но за то, как он выиграл матч, большой респект. Не только Надаль и Джокович могут делать такие чудеса, но и Даня», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.