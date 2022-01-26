«Ну вот такой я человек». Медведев рассказал, зачем стонал как Оже-Альяссим

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев объяснил, зачем подражал стонам канадца Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии – 2022.

Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 в пользу Медведева.

«Извините, ну вот такой я человек. Например, когда я разговариваю с новым для себя человеком, то нервничаю – потому что несознательно начинаю перенимать его повадки. Использую его фразы или веду себя точно так же. И меня спрашивают: «Ты чего делаешь?». Это всех бесит.

Конечно, я это делал не специально. Но он очень много вкладывал в свой стон, и когда я начал бороться за жизнь, то решил, что тоже буду стонать. И сейчас вспоминаю, что после некоторых розыгрышей даже думал: «Я сейчас стонал, как он?». Но это было не специально. Циципас, кажется, не стонет, так что в полуфинале такого не будет. Стиль его тоже копировать не буду», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.