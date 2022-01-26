Тренер Медведева сравнил Даниила с Питом Сампрасом после камбэка в 1/4 Australian Open

Жиль Сервара, тренер второй ракетки мира, россиянина Даниила Медведева, прокомментировал тяжелейшую победу подопечного над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии – 2022. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 в пользу россиянина.
«Даниил проиграл два сета Феликсу в 1/4 Australian Open. Пит Сампрас (кумир моего детства) тоже проиграл первые два сета Джиму Курье в 1/4 AO в 1995 году. Они оба умеют находить что-то глубоко внутри себя, что позволяет им бороться и возвращаться в матч, чтобы, приложив огромные усилия, одерживать победу в конце.
Публикация доступна в «инстаграме» Жиля Сервара.
Я люблю спорт за то, что он заставляет копаться в себе, помогает становиться лучше и в спорте, и в жизни.
Браво, Даниил! И Феликсу браво тоже…» — написал Сервара в своём «инстаграме».
- 26 января 2022
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