Тренер Медведева сравнил Даниила с Питом Сампрасом после камбэка в 1/4 Australian Open

Жиль Сервара, тренер второй ракетки мира, россиянина Даниила Медведева, прокомментировал тяжелейшую победу подопечного над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии – 2022. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 в пользу россиянина.

«Даниил проиграл два сета Феликсу в 1/4 Australian Open. Пит Сампрас (кумир моего детства) тоже проиграл первые два сета Джиму Курье в 1/4 AO в 1995 году. Они оба умеют находить что-то глубоко внутри себя, что позволяет им бороться и возвращаться в матч, чтобы, приложив огромные усилия, одерживать победу в конце.

Публикация доступна в «инстаграме» Жиля Сервара.

Я люблю спорт за то, что он заставляет копаться в себе, помогает становиться лучше и в спорте, и в жизни.

Браво, Даниил! И Феликсу браво тоже…» — написал Сервара в своём «инстаграме».